Kariyerinde ayrılık yok

İngiliz basınında ismi Everton'la anılan Jose Mourinho'ya yoğun ilgi devam ediyor. İngiltere'de Everton'ı satın almak üzere olan Friedkin Group'un aynı zamanda Roma'nın da sahibi olduğu ve bu sebeple Mourinho'yu istedikleri kaydedildi. Ancak Mourinho'nun herhangi bir teklifi gündemine almayacağı bildirildi. Tecrübeli teknik direktör sadece Fenerbahçe'ye odaklandığı ifade edildi. Öte yandan Portekizli hoca kariyeri boyunca hiçbir takımla sezon ortasında vedalaşıp başka bir kulüple sözleşme imzalamadı. Mourinho, sezon ortasında görevden ayrıldığı Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Roma'da bile hep sezon başını bekledi. Mourinho'dan Porto'dan Chelsea'ye, Inter'den Real Madrid'e geçerken hep sezon sonunda görevini tamamlayıp ayrıldı.

HEP İSTİKRARLI OLDU

Mourinho, hep istikrarıyla öne çıktı. UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Porto'da 127 maça çıkan Mourinho, Chelsea'de 2 farklı dönemde 325 maç, Inter'de 108 maç, R.Madrid'de 178 maç, ManU'da 144 maç, Tottenham'da 86 maç, Roma'da 136 maçta yer aldı.

2.08 PUAN ORTALAMASI

FENERBAHÇE ile bu sezon lig ve Avrupa'da 13 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Portekizli teknik adam 13 maç sonunda 2.08 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli teknik adam sadece Galatasaray derbisindeki yenilgiyle hayal kırıklığı yaşadı.