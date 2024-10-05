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Haberler Fenerbahçe

Livakovic parlıyor

Twente karşısında yaptığı 8 kurtarışla alınan 1 puanın baş mimarlarından olan Livakovic, Jose Mourinho’yla birlikte performansını artırmaya başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Livakovic parlıyor

F.BAhçe'de Dominik Livakovic, fark yaratmaya devam ediyor... Geçen sezon başında Dinamo Zagreb'ten 6 milyon 650 bin euroya transfer edilen Hırvat eldiven, performansıyla zaman zaman tartışılmış ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak 29 yaşındaki kaleci bu sezon Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte yükselişe geçti. Avrupa'da ve ligde kritik kurtarışlar yapan Liva, Twente maçına da damga vurdu.

5'İNDE GOL YOK

Perşembe gecesi oynanan karşılaşmada tam tamına 8 kurtarışa imza atan Livakovic, Volkan Demirel'in (9 vs Lazio; Nisan 2013) ardından bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe kalecisi oldu. Hırvat eldiven ayrıca, bu sezon Süper Lig'de oynanan 7 karşılaşmanın 5'inde de kalesini gole kapattı. Sadece Göztepe ve Galatasaray maçlarında meşin yuvarlağı kalesinde gören Liva, bu sene ışıl ışıl parlıyor.

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