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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Twente ile 1-1 kalan Fenerbahçe'nin tek golü Dusan Tadic'ten gelmişti. Sırp yıldız, kariyerinde yıllarca forma giydiği Hollanda'da manşetleri süsledi. İşte Dusan Tadic için atılan manşetler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

Fenerbahçe'nin Twente karşısında sahadan beraberlikle ayrılması, Hollandalıları üzdü.

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FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

Özellikle Dusan Tadic ve Dominik Livakovic'ten övgüyle bahseden Hollanda basını, şu manşetlerle okuyucularının karşısına çıktı:

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

NOS: "Twente, Avrupa Ligi'nde galibiyete çok yaklaştı ama Tadic, Fenerbahçe'ye puan kazandırdı. Sofyan Amrabat, kimsenin görmediği bir açıklık bularak, Tadic'i Twente kalecisiyle karşı karşıya bıraktı ve Tadic, Twente'ye büyük bir darbe indirdi."

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

DE TELEGRAAF: Dusan Tadic attığı golle, eski kulübü Twente'nin hak ettiği galibiyeti önledi."

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

VOETBAL NIEWUS: "Tadic eski aşkına acı verdi ve Twente'ye karşı beraberlik golünü attı."

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

RTL: "Twente, Fenerbahçe'ye puan kaptırdı."

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

AD: "Güçlü Twente'nin Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı Avrupa zaferi, Tadic'in golüyle parmaklarının arasından kayıp gitti.

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

TUBANTIA: "Güçlü Twente, Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı."

FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

VOETBAL: "Oosting'in mükemmel planı Fenerbahçe karşısında Twente'nin puan almasını sağladı."

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