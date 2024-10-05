FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'

Özellikle Dusan Tadic ve Dominik Livakovic'ten övgüyle bahseden Hollanda basını, şu manşetlerle okuyucularının karşısına çıktı:

NOS: "Twente, Avrupa Ligi'nde galibiyete çok yaklaştı ama Tadic, Fenerbahçe'ye puan kazandırdı. Sofyan Amrabat, kimsenin görmediği bir açıklık bularak, Tadic'i Twente kalecisiyle karşı karşıya bıraktı ve Tadic, Twente'ye büyük bir darbe indirdi."