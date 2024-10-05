FENERBAHÇE HABERİ - Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Twente ile 1-1 kalan Fenerbahçe'nin tek golü Dusan Tadic'ten gelmişti. Sırp yıldız, kariyerinde yıllarca forma giydiği Hollanda'da manşetleri süsledi. İşte Dusan Tadic için atılan manşetler... (FB spor haberi)
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DE TELEGRAAF: Dusan Tadic attığı golle, eski kulübü Twente'nin hak ettiği galibiyeti önledi."
VOETBAL NIEWUS: "Tadic eski aşkına acı verdi ve Twente'ye karşı beraberlik golünü attı."
RTL: "Twente, Fenerbahçe'ye puan kaptırdı."
AD: "Güçlü Twente'nin Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı Avrupa zaferi, Tadic'in golüyle parmaklarının arasından kayıp gitti.
TUBANTIA: "Güçlü Twente, Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı."
VOETBAL: "Oosting'in mükemmel planı Fenerbahçe karşısında Twente'nin puan almasını sağladı."
ESPN: "F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan Twente, maçın başından itibaren Türklerden korkmadığını gösterdi."
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