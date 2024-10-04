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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko'ya Scottie Wilbekin'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile karşı karşıya geldiği EuroLeague ilk hafta maçınca Scottie Wilbekin, sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştı. Sarı lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 00:01
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Fenerbahçe Beko'ya Scottie Wilbekin'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile karşı karşıya geldiği EuroLeague ilk hafta maçınca Scottie Wilbekin, sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştı. Sarı lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme geldi.

İŞTE KULÜBÜN RESMİ AÇIKLAMASI

"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü (bugün) oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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