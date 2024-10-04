Fenerbahçe Beko'ya Scottie Wilbekin'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile karşı karşıya geldiği EuroLeague ilk hafta maçınca Scottie Wilbekin, sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştı. Sarı lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme geldi.

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"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü (bugün) oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."