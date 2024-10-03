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Haberler Fenerbahçe

Twente - Fenerbahçe | CANLI MAÇ İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yeni formattaki 2. maçında deplasmanda Twente'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertliler ilk maçında Royale Union Saint-Gilloise karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı. Twente - Fenerbahçe maçını haberimizden izleyebilirsiniz. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 22:20
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Twente - Fenerbahçe | CANLI MAÇ İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente'nin konuğu oluyor. Twente - Fenerbahçe maçını haberimizden izleyebilirsiniz

TWENTE- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

TWENTE- FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En Nesyri

AVRUPA KUPALARINDA 276. RANDEVU

Fenerbahçe, Twente ile tarihinde 5. kez karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Kadıköy'de oynanan müsabakayı konuk ekip (2-1) kazanırken, Hollanda'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. Taraflar geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda kozlarını paylaştı. Kanarya, ilk maçı 5-1, rövanşı ise 1-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 275 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 392 gol gördü.

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