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Haberler Fenerbahçe

İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile tarihi bir sezonu geride bırakan İsmail Kartal, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig ekibiyle görüştüğü ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 11:26
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İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesiyle takımdan gönderilen İsmail Kartal için bir süredir iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

63 yaşındaki teknik adam için Suudi Arabistan'a gideceği yönünde haberler basına yansımıştı.

İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Ancak İsmail Kartal şimdilerde hiç beklenmedik bir Süper Lig ekibinin gündeminde.

İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği öne sürüldü.

İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Yeni Asır'ın haberine göre, Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.

İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

İmzaların atılması halinde İsmail Kartal, yeni takımıyla ligin 13. haftasında sahasında eski takımı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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