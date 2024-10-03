İsmail Kartal sahalara dönüyor! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile tarihi bir sezonu geride bırakan İsmail Kartal, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig ekibiyle görüştüğü ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği öne sürüldü.
Yeni Asır'ın haberine göre, Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.
İmzaların atılması halinde İsmail Kartal, yeni takımıyla ligin 13. haftasında sahasında eski takımı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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