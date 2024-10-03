Hollanda'da zafer zamanı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Twente'ye konuk olacak. De Grolsche Veste'deki mücadele saat 22.00'de başlayacak. İlk karşılaşmada Union Saint-Gilloise'yi deviren sarı-lacivertlilerde hedef; sahadan üç puanla ayrılarak 2'de 2 yapmak. Bu mücadele aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 276'ncı karşılaşması olacak. Geride kalan 275 maçın 110'unu kazanan sarıkanarya, 109'undan ise mağlubiyetle ayrıldı. 56 mücadele de beraberlikle bitti. Fenerbahçe, Hollanda ekipleriyle şu ana kadar 22 maça çıktı. Sarı-lacivertli temsilcimiz bu karşılaşmalarda 9'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

TWENTE İLE 5. RANDEVU

5. randevu FENERBAHÇE, Twente ile tarihinde 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2009- 2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Kadıköy'de oynanan müsabakayı konuk ekip (2-1) kazanırken, Hollanda'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. Taraflar geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda kozlarını paylaştı. Kanarya, ilk maçı 5-1, rövanşı ise 1-0 kazanmayı başardı.

YUVAYA DÖNÜYORLAR

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile Dusan Tadic, bugün eski takımlarına rakip olacak. Tadic, 2012-2014 yılları arasında Twente'de forma giymiş ve Hollanda ekibinden 14 milyon euroya Southampton'a gitmişti. Oosterwolde ise 2016'da Twente altyapısında futbola başladı. 23 yaşındaki oyuncu, 2022'de Parma'ya 3 milyon 300 bin euroya transfer oldu.