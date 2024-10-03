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Haberler Fenerbahçe

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oldu

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet Beşiktaş'ı yenerek 2. kez şampiyon oldu. Sarı lacivertliler, siyah beyazlı ekibi 79 - 63 yenerek üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 17:49 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 18:07
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FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçı, 3 Ekim 2024 tarihinde tribünlerde yaşanan olaylar sebebi ile ertelenmişti. Seyircisiz oynanmasına karar kılınan mücadelenin kazananı belli oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi.

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet Beşiktaş'ı yenerek 2. kez şampiyon oldu. Sarı lacivertliler, siyah beyazlı ekibi 79 - 63 yenerek üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2024 FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupası finalinin MVP'si Gabby Williams oldu. Williams; 11 sayı, 7 ribaund ve 5 asist istatistikleri ile oynadı.

KUPANIN KALDIRILMA ANI

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