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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho Twente maçı öncesi konuştu

Son dakika spor haberleri: Twente - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 20:52 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 20:57
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho Twente maçı öncesi konuştu

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente deplasmanına çıkacak.

Mücadele öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Bugün kazanmayı umuyorum. 1 puan da puandır. Bu yeni formatta, her puan pozitiftir ama bizler kazanmayı denemek zorundayız. Mükemmele yakın olmak zorundayız. Rakibimiz çok iyi. Ön bölgede opsiyonları var. Savunmada çok sertler, gol yemiyorlar. İyi oynamak zorundayız.

Çağlar Söyüncü farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Oyun kurulumda iyi, hatlar arasındaki oyuncuları tutmakta iyi. Teknik olarak Becao ve Djiku'dan farklı. Becao ve Djiku da iyi oyuncular. Tecrübeli oyuncular, savunma yapmayı iyi biliyorlar. Birlikte oynamayı biliyorlar. Onları da biliyorum. Kulübede Samet, Yusuf var. Listede olmayan oyuncular da var. Bright cezalı, Çağlar sakat, bu biraz sıkıntı ama elimizdeki oyunculara inanıyoruz.

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