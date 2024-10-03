FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

23 yaşındaki savunma oyuncusunun ise bu görüşmeden çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Oosterwolde, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1109 dakika sahada kaldı.