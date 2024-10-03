FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...
Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Jayden Oosterwolde'ye büyük müjde. Yıldız oyuncu için bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Yıldız sol beki Twente maçında tribünden izleyecekler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:57
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gelen resmi teklifleri ise elinin tersiyle geri çevirdi.
Sarı-lacivertliler'in Hollandalı yıldızı için milli takım kapısı açılmak üzere... Takvim'de yer alan haberde Portakallar'ın hocası Ronald Koeman, geçtiğimiz günlerde Jayden Oosterwolde ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ona gelecek planlarından bahsetti.
23 yaşındaki savunma oyuncusunun ise bu görüşmeden çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında...
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Oosterwolde, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1109 dakika sahada kaldı.
Hollanda Milli Takım yetkililerinin bugün oynanacak Twente maçında da yıldız oyuncuyu markaja alacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu bu sezon ligde ve Avrupa'da skor katkısı veremedi. Ancak Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
DEĞERİNE DEĞER KATTI!
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde 1 yıl içinde değerini 2 milyon Euro'dan 13 milyon Euro'ya yükseltti
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