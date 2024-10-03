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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Jayden Oosterwolde'ye büyük müjde. Yıldız oyuncu için bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Yıldız sol beki Twente maçında tribünden izleyecekler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:57
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde göz hapsinde... Sarı-lacivertliler'in genç yıldızı geçen sezondan beri ortaya koyduğu futbolla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gelen resmi teklifleri ise elinin tersiyle geri çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

Sarı-lacivertliler'in Hollandalı yıldızı için milli takım kapısı açılmak üzere... Takvim'de yer alan haberde Portakallar'ın hocası Ronald Koeman, geçtiğimiz günlerde Jayden Oosterwolde ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ona gelecek planlarından bahsetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

23 yaşındaki savunma oyuncusunun ise bu görüşmeden çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında...



FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Oosterwolde, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1109 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

Hollanda Milli Takım yetkililerinin bugün oynanacak Twente maçında da yıldız oyuncuyu markaja alacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu bu sezon ligde ve Avrupa'da skor katkısı veremedi. Ancak Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...

DEĞERİNE DEĞER KATTI!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde 1 yıl içinde değerini 2 milyon Euro'dan 13 milyon Euro'ya yükseltti

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