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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun dikkat çeken istatistiği

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Portekizli teknik direktörün bu istatistiği sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun dikkat çeken istatistiği

Son olarak Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Jose Mourinho yönetiminde 7 haftada 16 puan toplayan Sarı-Lacivertliler özellikle oynadığı futbolla eleştiri alırken, bu sezon başlangıcının aslında Portekizli hoca için bir sürpriz olmadığı ortaya çıktı.

HEP BENZER BAŞLANGIÇLAR

Mourinho'nun Avrupa'nın 3 büyük ligi Premier Lig, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına alan TAKVİM çarpıcı detaylara ulaştı. Tecrübeli teknik adam bu 6 sezonun 4'ünde çok benzer başlangıçlara imza atmış. Chelsea'de 2004-2005 sezonuna 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik ile start veren Mourinho yine Inter'in başındaki iki sezonuna da 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile başlamıştı. Portekizli hoca, Real Madrid'de 2011-12 sezonunun ilk 7 haftasında da 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.

ETKİYİ MAYISTA GÖRECEKSİNİZ

Başarılı hoca bu 4 sezondan farklı olarak Chelsea'de 2005-2006'da 7'de 7 yaparken, 2014-15'te 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Mourinho geçtiğimiz gün basın toplantısında, "Mourinho etkisini şimdi değil mayıs ayında göreceksiniz" demişti.

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