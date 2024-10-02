Acun Ilıcalı: Torreira'nın yumrukları...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Camiaya kenetlenme mesajı veren Ilıcalı, "Başarı kenetlenmekten geçiyor. Sosyal medyada rüzgar yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var. Bizi onlar seçti. Düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla gümbür gümbür yürüyeceğiz. Ben de elimden geleni yapacağım. Başkanın aldığı günden beri ekonomi iyileşti, geçen sene şampiyonluk elimizden alındı. Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak" dedi

PATAGONYA DEĞİL

KÖTÜ yöneten hakemlerin gitmesi gerektiğini savunan sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı, "Hata yapan gidecek! Ben polis değilim, bir şey, araştırmak zorunda değilim. Failini bulsak ne olacak? O tür bir girdap içine girmeyeceğiz. Yapamıyorlarsa, yabancı hakem gelecek. Bu işin sonu bu! Ülkemiz bu futbol kaosundan çıkacak. İnşallah adalet gelecek. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. TFF'de önce yönetim değişti, sistemde yıkılacak. Böyle göstereceğiz, rezil edeceğiz, herkes hem fikir olacak ve sistem yıkılacak. Bu kadar adaletsizlik olmaz! Burası Patagonya değil!" diye konuştu.

7 PENALTI VERİLMEDİ

SON Antalyaspor maçına değinen Acun Ilıcalı, şunları söyledi: "Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı! Fenerbahçe'nin bu sezon 6 maçta 6 penaltısı verilmedi. Tüm hakem yorumcuları bunu söyledi. 7. haftadayız, 7. de verilmedi! Bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya?"

YABANCI MESAJI

YABANCI hakem konusundaki görüşlerini dile getiren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Yerli hakem zorunluluğu yok. Tahminimce TFF Başkanı bu konunun derinine iner ve ümit yoksa, yabancı hakem gelir. Milli Takım'ın başında yabancı teknik adam yok mu?" yorumunu yaptı.

KIZI GALATASARAYLI

ACUN Ilıcalı, Hakem Cihan Aydın'ın kızının Galatasaraylı olmasıyla ilgili, "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak" diye belirtti.

MOURINHO ŞAŞKIN

JOSE Mourinho'nun hakemlerin performansına şaşırdığını belirten Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Jose Mourinho şaşkın! Anlam veremiyor olanlara. Yan hakemin bayrak kaldırmasına şaşkınlığını anlatmam mümkün değil. Jose Mourinho tepkisini gösterdi ve tüm dünyada manşet oldu. Hocamıza güveniyoruz, inşallah şampiyonluğa yürüyeceğiz beraber" yorumunu yaptı.

BELGELER ORTADA

HAKEMLERE yönelik itirazı ve tepkiyi aktaran Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. Türkiye Futbol Federasyonuadaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz" görüşünü sundu. BELGELER ORTADA

YABANCI hakem konusundaki görüşlerini dile getiren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Yerli hakem zorunluluğu yok. Tahminimce TFF Başkanı bu konunun derinine iner ve ümit yoksa, yabancı hakem gelir. Milli Takım'ın başında yabancı teknik adam yok mu?" yorumunu yaptı. YABANCI MESAJI

FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Camiaya kenetlenme mesajı veren Ilıcalı, "Başarı kenetlenmekten geçiyor. Sosyal medyada rüzgar yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var. Bizi onlar seçti. Düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla gümbür gümbür yürüyeceğiz. Ben de elimden geleni yapacağım. Başkanın aldığı günden beri ekonomi iyileşti, geçen sene şampiyonluk elimizden alındı. Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüklerini söyledi. Asbaşkan Acun Ilıcalı, "TFF'ye ziyarette bulunduk, belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermiş, adaleti getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' derse, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi."

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol ve spor sevdalısı olduğuna vurgu yaptı. Ilıcalı, "Fenerbahçe ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasının kötü olduğu algısı yapıldı. Fenerbahçe taraftarlarının buna inanması için uğraşıldı. Futbol ve spor sevdalısı bir insan. Neden Fenerbahçe'nin kötü olmasını istesin?" diye konuştu.

SARI KART

Ilıcalı, sezon başından beri Galatasaray'a tam 14 sarı kart verilmediğini kaydetti. Ilıcalı, şunları söyledi: "Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş. Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesin! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1. Beşiktaş'a da 1. Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Sarı kartı olan oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?"

Torreira'nın geçen yılki derbide kırmızı kart sonrası yaptığı hareketi anlatan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, fair play vurgusu yaptı. Acun Ilıcalı, "Kırmızı karttan sonra kalkan Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklar" ifadelerini kullandı. Ilıcalı, Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un ligi bitirtmeyiz sözünü de tekrar hatırlatarak şunları söyledi:

CiNNET GEÇiRDi

"İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı bir yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti."

BURUK'TAN ÖRNEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında hakemlerle diyaloğuna değinen Acun Ilıcalı, "Okan Buruk'un 88. dakikada hakeme söylediği şey şu: 'Bu penaltıyı verirsen, bir daha burada maç yönetemezsin.' Aslında Okan Hoca doğru söylüyor. Türk futbolunun özeti bu" ifadelerini kullandı.

17 DAKİKA DURMUŞ

Rakipleri Galatasaray'ın son Kasımpaşa maçından örnek veren Acun Ilıcalı, "Galatasaray- Kasımpaşa maçında 9.5 dakika VAR incelemesi oldu. Toplam 17 dakika durmuş maçta Galatasaray'ın gol yeme ihtimali var diye 6 dakika uzatma geldi. Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi. Sonra bir anda maç bitmemeye başladı. 6 dakika oldu mu sana 9 dakika" diye belirtti.