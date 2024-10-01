Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun beklentilerin çok altında kaldı. Milli futbolcu, sarı lacivertlilere imza attıktan sonra adeta formayı unuttu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli forvet, sarı lacivertlilerde adeta formayı unuttu.
Edin Dzeko ve En Nesyri'nin gölgesinde kalan 33 yaşındaki golcü, bu sezon 5 maçta görev aldı.
Cenk Tosun bu karşılaşmalarda sadece 58 dakika sahada kaldı.
Süper Lig'de 2 maçta 9 dakika şans bulabilen Cenk Tosun, 3 Avrupa maçında ise Mourinho tarafından 49 dakika görevlendirildi.
Tecrübeli oyuncunun gol ve asisti bulunmuyor.
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