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Haberler Fenerbahçe

Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun beklentilerin çok altında kaldı. Milli futbolcu, sarı lacivertlilere imza attıktan sonra adeta formayı unuttu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 15:39
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Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...

Milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş kariyerinin ardından sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...

Deneyimli santrforun, Fenerbahçe ile 2 yıllık kontrat imzaladığı ifade edilmişti.

Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...

Ancak Cenk Tosun için işler istediği gibi gitmedi.

Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli forvet, sarı lacivertlilerde adeta formayı unuttu.

Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...

Edin Dzeko ve En Nesyri'nin gölgesinde kalan 33 yaşındaki golcü, bu sezon 5 maçta görev aldı.

Transferde beklenen olmadı! Fenerbahçe ve Cenk Tosun...

Cenk Tosun bu karşılaşmalarda sadece 58 dakika sahada kaldı.

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