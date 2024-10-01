Mourinho tüm dünyada manşetleri süsledi: Eşi benzeri yok!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe maçında Jose Mourinho'nun yaptığı hareket dünya basınında gündeme oturdu. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı maçta sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mourinho'nun karşılaşma esnasında sergilediği hareket dünya basınında gündem oldu. 76. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Dzeko, topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Ancak bu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Pozisyonun ofsayt olmadığı düşünen Portekizli hoca ise tepkisini alışılagelmedik bir şekilde gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yayıncı kuruluşun saha kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu. Mourinho'nun bilgisayarında Dzeko'nun sayılmayan golünün ekran görüntüsü yer aldı. Bu hareket dünya basınında büyük ses getirdi. İşte bazı manşetler:

DAİLY MAİL: MOURİNHO HAYA KIRIKLIĞINI LAPTOP İLE ANLATTI

İngiliz Daily Mail gazetesi, bu hareketi "Mourinho Hüsranını Laptop ile Anlattı" başlığıyla web sayfasına taşırken deneyimli teknik adamın bu hareketin ardından sarı kart gördüğü bilgisini de haberine ekledi.

GOAL: OLAĞANÜSTÜ TEPKİ

Ünlü İngiliz spor web sitesi Goal.com ise Mourinho'nun protestosunu "Mourinho'dan Olağanüstü Tepki" başlığıyla sayfasına taşıdı.

GİVEMESPORT: CHELSEA EFSANESİ VİRAL OLDU"

Bir diğer İngiliz gazetesi GiveMeSport haberi daha çok sosyal medya tepkileri üzerinden yorumladı. "Chelsea Efsanesi Viral Oldu" başlığını atan gazete Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında yaptığı protestonun sosyal medyada viral olduğunu dile getirdi.

BLİCK: ÇILGIN SARI KART

İsveç gazetesi Blick ise bu hareketi "Eşi Benzeri Görülmemiş Provokasyon" manşetiyle sayfasına taşıdı. Editörler Jose Mourinho'nun gerçekten özel biri olduğu yorumunu yaptı.

EUROFOOT: MOURİNHO LAPTOP SEBEBİYLE SARI KART GÖRDÜ

Eurofoot ise Jose Mourinho'nun gördüğü sarı kartı şu ifadelerle sayfasına taşıdı: "Jose Mourinho, hakem tarafından verilen bir karara itiraz etmek için TV kameralarının önüne bir dizüstü bilgisayar koydu. Bu hareketi sebebiyle sarı kart gördü.

FOOTBALL İTALİA: KOMİK OLAY

İtalya basını: "Hakemlere yönelik çok tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği pozisyonun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu."

DAILY SPORTS: EKSANTRİK DAVRANIŞ!

Jose Mourinho, kenardaki eksantrik davranışları nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de Fenerbahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldı.

L'EQUIPE: HAKEMİN HOŞUNA GİTMEDİ

Fransa basını: Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."

İSKOÇYA - RECORD: DALGA GEÇMEKTEN TUHAF BİR SARI KART

İskoçya basını: "Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil."