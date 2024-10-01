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Haberler Fenerbahçe

Gözler Twente’de

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci maçında Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Gözler Twente’de

İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesinde yazdıran Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor. Hollanda Ligi'nin başarılı kulüplerinden olan Twente, Hollanda Ligi'nde 2023/2024 sezonunu üçüncü olarak tamamladı. 2024-25'te ise oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

FENER'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe şov yapıyor. Kanarya geçen sezondan bu yana dış sahada oynadığı 23 lig maçından puanla döndü. Sarı lacivertliler, bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Son yenilgisini 4 Haziran 2023'te deplasmanda 3-0'lık sonuçla Galatasaray karşısında almıştı.

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