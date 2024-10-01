FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı sonrası Mourinho'nun açıklamaları dikkat çekmişti. Portekizli hocanın gelecek maçlardaki ilk 11'inde değişikliğe gideceği iddia edildi. İşte Mourinho'nun yeni jokeri... FB SPOR HABERLERİ
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Süper Lig'de ilk kez sahaya ilk 11'de çıkan Sofyan Amrabat, Antalyaspor maçında takımı adına en iyi isimlerden biri oldu.
Öte yandan yeni transferlerden Filip Kostic de Antalyaspor maçında Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.
Fenerbahçe'nin attığı 2. golde ortayı kesen isim olan Kostic, maç sonrası Mourinho'dan övgü aldı.
Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından basın toplantısında Kostic'i övüp "Dünyadaki en iyi oyuncular topa her zaman bir veya iki kez dokunur. Bazı oyuncular, Kostic'in çok iyi anladığı şeyi anlayamıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Hürriyet'te yer alan haberde Filip Kostic'in sezonun kalan bölümünde Mourinho'nun yeni jokeri olacağı vurgulandı.
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