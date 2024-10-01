  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı sonrası Mourinho'nun açıklamaları dikkat çekmişti. Portekizli hocanın gelecek maçlardaki ilk 11'inde değişikliğe gideceği iddia edildi. İşte Mourinho'nun yeni jokeri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 18:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de iki futbolcunun performansı ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Süper Lig'de ilk kez sahaya ilk 11'de çıkan Sofyan Amrabat, Antalyaspor maçında takımı adına en iyi isimlerden biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Orta sahaya kattığı enerji ve uzun paslarıyla dikkat çeken Sofyan Amrabat'ın, Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Öte yandan yeni transferlerden Filip Kostic de Antalyaspor maçında Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Fenerbahçe'nin attığı 2. golde ortayı kesen isim olan Kostic, maç sonrası Mourinho'dan övgü aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından basın toplantısında Kostic'i övüp "Dünyadaki en iyi oyuncular topa her zaman bir veya iki kez dokunur. Bazı oyuncular, Kostic'in çok iyi anladığı şeyi anlayamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 18:39
Sakaryaspor'da ayrılık! Resmi açıklama... Sakaryaspor'da ayrılık! Resmi açıklama... 18:17
Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu! Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu! 18:15
Benfica'da Kerem sürprizi! Benfica'da Kerem sürprizi! 18:00
Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland... Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland... 17:16
Dev maçta sahaya yabancı madde atmıştı! Cezası belli oldu Dev maçta sahaya yabancı madde atmıştı! Cezası belli oldu 16:42
Daha Eski
Transferde beklenen olmadı! F.Bahçe ve Cenk Tosun... Transferde beklenen olmadı! F.Bahçe ve Cenk Tosun... 15:39
Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında... Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında... 15:27
G.Saray ve F.Bahçe devleri geride bıraktı! G.Saray ve F.Bahçe devleri geride bıraktı! 15:12
F.Bahçe'de Twente mesaisi! F.Bahçe'de Twente mesaisi! 14:57
Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz açıklaması! Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz açıklaması! 14:42
Ilıcalı'dan Torreira yorumu! "O sevinç yumrukları..." Ilıcalı'dan Torreira yorumu! "O sevinç yumrukları..." 14:37