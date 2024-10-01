FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!

Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından basın toplantısında Kostic'i övüp "Dünyadaki en iyi oyuncular topa her zaman bir veya iki kez dokunur. Bazı oyuncular, Kostic'in çok iyi anladığı şeyi anlayamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

