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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden başlayan Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için ödenecek bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:06
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı takıma kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Eksik görülen bölgeleri güçlendiren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Cristian Medina olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertlilerin transferi için bir süredir uğraştığı Arjantinli orta saha oyuncusu için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Kanarya'nın bu transfer için Arjantin ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

22 yaşındaki futbolcunun ise iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği ocak ayında Fenerbahçe'ye geleceği belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Ancak Arjantin basını geçtiğimiz haftalarda transferin henüz tamamlanmadığını bir tarafların görüşmeye devam ettiğini yazmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Yine Arjantin basınından Medina'nın sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

El Crack Deportivo kaynaklı haberde, Cristian Medina ocak ayında kesin olarak Fenerbahçe'ye transfer olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

15 MİLYON EURO BONSERVİS + 5 MİLYON EURO BONUS

Haberde sarı-lacivertlilerin Medina transferi için Boca Juniors'a 15 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Arjantinli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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