FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertlilerin transferi için bir süredir uğraştığı Arjantinli orta saha oyuncusu için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Kanarya'nın bu transfer için Arjantin ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öne sürülmüştü.