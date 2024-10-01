FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden başlayan Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için ödenecek bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertlilerin transferi için bir süredir uğraştığı Arjantinli orta saha oyuncusu için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Kanarya'nın bu transfer için Arjantin ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öne sürülmüştü.
22 yaşındaki futbolcunun ise iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği ocak ayında Fenerbahçe'ye geleceği belirtilmişti.
Ancak Arjantin basını geçtiğimiz haftalarda transferin henüz tamamlanmadığını bir tarafların görüşmeye devam ettiğini yazmıştı.
Yine Arjantin basınından Medina'nın sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.
El Crack Deportivo kaynaklı haberde, Cristian Medina ocak ayında kesin olarak Fenerbahçe'ye transfer olacak.
15 MİLYON EURO BONSERVİS + 5 MİLYON EURO BONUS
Haberde sarı-lacivertlilerin Medina transferi için Boca Juniors'a 15 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği aktarıldı.
Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı.
Arjantinli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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