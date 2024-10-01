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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor

TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir paylaşımda bulundu. Elazığspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 09:06
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FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Antalyaspor maçındaki hareketinin yankıları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor

Portekizli teknik adam için son olarak 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'dan paylaşım geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor

Elazığspor, Mourinho'nun Antalyaspor maçında kameranın önüne diz üstü bilgisayarını koyduğu anları paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor

Mourinho'nun diz üstü bilgisayarında ise Elazığspor takım fotoğrafı yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor

Elazığspor, bu paylaşımında, "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor

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