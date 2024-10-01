FENERBAHÇE HABERİ: Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! Herkes bunu konuşuyor
TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir paylaşımda bulundu. Elazığspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Mourinho'nun diz üstü bilgisayarında ise Elazığspor takım fotoğrafı yer aldı.
Elazığspor, bu paylaşımında, "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile.. 😎 pic.twitter.com/K08n0cMoy9— Çimentaş Elazığspor (@elazigspororgtr) September 30, 2024
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