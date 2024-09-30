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Haberler Fenerbahçe

Pozisyon temizdi

Jose Mourinho, maça damga vuran hareketle ilgili konuştu: Dizüstü bilgisayarını kameranın önüne koyan Portekizli hoca, "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Pozisyon temizdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından çok konuşulan hareketiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portekizli hoca, 'Dzeko'nun iptal edilen golü sonrası dizüstü bilgisayarı kameranın önüne koyarak ne anlatmak istediniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: O pozisyon asla ofsayt değildi. Bizim açımızdan gözükeni ortaya koymak istedik. Sol beke bakınca Dzeko'nun ofsayt olmadığını görürsünüz. Bu pozisyon temizdi. VAR hakemleri zorluk yaşamadı. 5 saniyede karar verdiler.

FUTBOL BÖYLE DEĞİL

Mourinho, form durumuyla ilgili ise, "Her maç aynı sorular soruluyor. Ne zaman zirvede olacaksınız, gelişiminiz nasıl falan diye. Ben buna cevap veremem. Gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Elinizi şıklatarak olmuyor. Herkes hızlı olsun istiyor ama futbol böyle değil. İstikrar gerekiyor. Derbiden sonra oynadığımız 2 maçı kazandık. Twente maçından sonra bir sonraki maça kadar uzun bir ara var. Bu arada da kızımın düğünü olacak" açıklamasını yaptı.

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