FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Kulübede maçı izleme şekli de bir ilginç! Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu; En Nesyri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor."

"Dzeko son derece deneyimli, senelerin santrforu. Ama bir büyük takımın asli santrforunun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı."