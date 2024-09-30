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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 09:26
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FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Fenerbahçe hiç de iyi oynamadığı bir maçta 3 puanı kazandı. Daha maç başlar başlamaz Szymanski fizik kurallarını altüst eden bir gol kaçırdı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Ondan sonra son derece durgun, temposuz bir oyun… Rakip geriden rahatlıkla çıkabiliyor, bütün yük iki ön libero ile defans bloğu üzerinde."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Çünkü Maximin defansa yardımı sevmiyor, Dzeko ile Tadic'in de fiziksel durumları yetersiz. İlk yarıda İsmail de sahada son derece düşük performans sergileyince takımı ayakta tutmaya çalışan deneyimli Amrabat'ın zekası ve olgunluğu oldu."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"İkinci yarıda iki değişiklik var… Arkadaşlarını tanımayıp ilk maçına çıkan Kostic sol bek, Oosterwolde stoper, İsmail yerine Fred…"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"F.Bahçe yine ilk yarıya oranla daha biraz toparlanmış ama Antalya da yine gelme fırsatı buluyor. Sonra Oosterwolde tekrar sol beke geçiyor, Becao stopere geliyor, sonra Tadic'in golü ile takım nefes alıyor, ondan sonra da rakip kendi kalesine golü atınca F.Bahçe önemli olan 3 puanı hanesine yazıyor. Gelelim genel gözlemlerime…"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Ben Mourinho'nun ne yapmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Kulübede maçı izleme şekli de bir ilginç! Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu; En Nesyri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Dzeko son derece deneyimli, senelerin santrforu. Ama bir büyük takımın asli santrforunun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den çarpıcı Mourinho yorumu! "Kulübede maçı izleme şekli..."

"Bir de Tadic var. Kaliteli olmasına rağmen 36 yaşında ve idare ediyor. Szymanski'de de düşüş var. İsmail neden bu kadar kısa sürede geriye gitti?"

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