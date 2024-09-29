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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek Osayi Samuel için harekete geçti. Sarı lacivertliler, İngiltere'den talipleri olan oyuncunun sözleşme görüşmeleri için ocak ayında masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili somut adımlar atmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

İngiltere'den iki kulübün yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bu yüzden de Sarı-Lacivertliler'in sözleşme görüşmelerine hız verdiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

Bu kulüplerden birinin Premier Lig bir diğerinin de Championship ekibi olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim'nin Ocak ayında Osayi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun maaşına zam istediği ve bu yüzden görüşmelerin yavaş ilerlediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

145 MAÇTA 7 GOLÜ VAR
BU sezon 6 resmi maça çıkan ve 1 asist üreten tecrübeli oyuncu Sarı-Lacivertli formayla toplamda 145 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

7 gol atarken 14 de asist yaptı. Osayi, Avrupa Ligi'nde Union SG. ile oynanan maçta oyuna sonradan girmiş ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

F.Bahçe, Nijeryalı oyuncu dışında iç transferde İrfan Can Kahveci ile görüşmelerine devam ediyor. Fener iki yıldızı da ikna etmek için yoğun uğraş veriyor.

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