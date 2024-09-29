TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek Osayi Samuel için harekete geçti. Sarı lacivertliler, İngiltere'den talipleri olan oyuncunun sözleşme görüşmeleri için ocak ayında masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim'nin Ocak ayında Osayi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun maaşına zam istediği ve bu yüzden görüşmelerin yavaş ilerlediği iddia edildi.
145 MAÇTA 7 GOLÜ VAR
BU sezon 6 resmi maça çıkan ve 1 asist üreten tecrübeli oyuncu Sarı-Lacivertli formayla toplamda 145 maçta görev aldı.
7 gol atarken 14 de asist yaptı. Osayi, Avrupa Ligi'nde Union SG. ile oynanan maçta oyuna sonradan girmiş ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
F.Bahçe, Nijeryalı oyuncu dışında iç transferde İrfan Can Kahveci ile görüşmelerine devam ediyor. Fener iki yıldızı da ikna etmek için yoğun uğraş veriyor.
DİĞER