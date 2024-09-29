TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! 2 İngiliz kulübü...

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili somut adımlar atmaya başladı.

İngiltere'den iki kulübün yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bu yüzden de Sarı-Lacivertliler'in sözleşme görüşmelerine hız verdiği bildirildi.