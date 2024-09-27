Samuel’den acemi hata!

SakatlığınI atlatan Osayi Samuel, yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahalara döndüğü maça damga vurdu. 65'te Mert'in yerine oyuna giren Nijeryalı sağ bek, 82'de Fenerbahçe'nin ikinci golünün hazırlayıcısıydı. Osayi, 87'de taç atışını geciktirdiği için sarı kart gördü. 90'da ise penaltıya sebebiyet verdi. İkinci sarı karttan kırmızı kart gören Osayi, takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan 73'te konuk ekipte Mac Allister kırmızı gördü.

GOLÜ EŞİNE ARMAĞAN ETTİ

Fenerbahçe'de gol perdesini açan Çağlar Söyüncü, attığı golü eşine armağan etti. Söyüncü, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Golümü sevgili eşime armağan ediyorum. Bebeğimiz olacak" dedi.

NESYRI YİNE GOLE HASRET

Büyük umutlarla transfer edilen Youssef En Nesyri, sarı-lacivertli ekipteki ilk golünü 17 Ağustos'ta Göztepe karşısında atmıştı. Faslı oyuncu, o mücadeleden sonra gol sevinci yaşayamadı. Çaykur Rize, Alanya, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından Saint-Gilloise'yi de boş geçti. Nesyri, dün 4 şutunun 2'sinde isabet bulsa da ağları sarsamadı. Hasreti 5 maça çıkarttı.

DEFANS İŞ BAŞINDA

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferinde savunma şov yaptı. Hücumda En-Nesyri'nin 4 net pozisyondan yararlanamadığı maçta goller defans oyuncularından geldi. Karşılaşmanın 26. dakikada soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce çabukluğunu konuşturan Çağlar vurarak topu ağlara gönderdi ve sarılacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki stoper, bu sezon 12. maçında ilk golünü attı.

SAMUEL ALLAK-BULLAK ETTİ

İkinci yarıda 10 kişi kalan Belçika ekibi karşısında 2. golü arayan Fenerbahçe, bu sefer Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel'in başrolü oynadığı pozisyonla golü buldu. 82'de Dzeko'nun pasında solda topla buluşan Tadic, rakibinden sıyrılıp geriden atağa destek veren Samuel'e pasını aktardı. Nijeryalı yıldızın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Moris'ten dönen topu Burgess ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi ve skor 2-0 oldu. Hücumcuların durduğu maçta savunmacılar Fenerbahçe'yi zafere taşıdı.

GENİŞ ROTASYONA GİTTİ

Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.Djiku, İsmail, Dzeko, Tadic ve Allan Saint- Maximin'i yedek soyundurdu. Bu 5 oyuncunun yerine Becao, Amrabat, İrfan Can, Cengiz ve En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya çıktı.

SONUNA KADAR SAVAŞTIK

F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, takım savunmasına vurgu yaptı. Fred, "Çok önemli bir maç kazandık. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak güzel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sonuna kadar savaştık. Orta sahada adam adama oynuyordu rakip, kora kor ikili mücadeleler vardı. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi" diye konuştu.

DERBİYİ TELAFİ ETTİK

Çağlar'A asist yapan Becao, derbi yenilgisini telafi ettiklerini söyledi. Brezilyalı stoper, "Böylesine bir derbi oynadığınız zaman, kaybettiyseniz hemen bir sonraki maçın gelmesini istersiniz ki telafi edebilesiniz. Hocamız bunu istedi, kazanmayı hedefledik. İyi oynadık. İdmanlarda tek düşüncemiz bu maçı kazanmaktı ve istediğimizi aldık" dedi.

LİVA NE YAPSIN

Fenerbahçe'nin Saint-Gilloise karşısındaki oyununda Livakovic'e büyük iş düştü. Hırvat eldiven özellikle ilk yarıda Belçika ekibinin hücumcularıyla sürekli karşı karşıya geldi. Kalesine isabet eden 5 topu kurtaran Livakovic, 90. dakikada kullanılan penaltıda da başrol oynadı. İvanovic'in şutunda gole izin vermeyen Livakovic, Fenerbahçe formasıyla Harun Tekin'den (Şubat 2019-Zenit) bu yana bir Avrupa kupası maçında penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Penaltıdan kısa süre sonra tüm çabasına rağmen gol yiyen Hırvat eldiven, bu sezon 11 maçta 4 kez kalesini kapatabildi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Galatasaray karşısında gelen 3-1'lik yenilgiden sonra Fenerbahçe taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta tribünler yine doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın başından sonuna kadar takımlarına destek oldu. Maç sonunda da taraftarlar galip gelen takımlarını alkışladı.