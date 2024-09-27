Kadıköy kalesi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına Kadıköy'de çıkan Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı 2-1 yendi. Galatasaray mağlubiyetinden sonra bir nebze olsa teselli bulan Kanarya, 3 puanı kaparak hata yapmadı. Maçın başlangıcında derbinin etkileri hissediliyordu. Henüz 3'te US Gilloise çok tehlikeli geldi, Sadiki'nin şutunda Oosterwolde çizgide golü önledi. Belçika ekibi 16'da yine Sadiki'yle geldi, Livakovic kornere çeldi. Hemen ardından Ivanovic denedi, Livakovic yine çeldi, top direğe çarpıp dışarı gitti.

ŞIK BİR GOL

Szymanski'nin soldan ortasında Becao arka direkte indirdi, Çağlar şık bir dokunuşla 26'da skoru 1-0 yaptı. 48'de Szymanski'nin pasında En-Nesyri ile heyecanlansa da top dışarı gitti. Dzeko girdikten sonra 3. bölgede daha iyi pas yapan Fenerbahçe, 82'de 2-0'ı yakaladı. Dzeko'nun başlattığı atakta Tadic, Osayi'yi gördü, Nijeryalı yıldızın şutunda seken topta Burgess kendi ağlarını buldu. 90+1'de Osayi'nin basit hatasında rakip penaltı kazansa da Ivanovic, Livakovic'i geçemedi. 1 dakika sonra 90+3'te Ivanovic'in şutunda direkten dönen topu Sykes tamamladı: 2-1

YAPACAĞIZ MERAK ETMEYİN

Kadıköy'deki maçtan önce stat dışında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarı, 'Şampiyon yap bizi başkanım' diye seslenirken, Ali Koç da 'Yapacağız merak etmeyin' karşılığını verdi.

EYLÜLDE KUPA YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 puanla başlamanın güzel olduğunu söyledi. Mourinho, "En önemli şey 3 puan almaktı. Yeni formatta kaç puan almanız gerektiğinin hesabını yapamıyorsunuz. Maça çok iyi başlayamadık. Sonra kontrolü ele aldık. İkinci yarıya çok iyi başladık. İkinci yarı oyunu beğendim. Ama 2-0'dan sonra futbolda dalga geçemezsiniz" dedi. Takımın kötü durumda olmadığını aktaran Portekizli hoca, "Mourinho etkisi dediğiniz şey aslında kupalar kazanmaktır. Eylül ayında kazanacak kupa yok. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Eylül ayında bunu yapamayız. Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik; Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

TATİLE GELMEDİM

Eleştirileri anlayışla karşıladığını kaydeden Jose Mourinho, çok çalıştığını vurguladı. "Günde 12 saat çalışıyorum. Zaman zaman tesiste uyuyorum. İstanbul çok güzel bir şehir ama buraya tatile gelmedi. Kariyerimde 26 kupa kazandım. 5.5 Avrupa kupası kazandım. Buçuk diyorum çünkü benden çalınan Avrupa kupasını hiç unutmayacağım. Ben bunları çok çalışarak başardım. Taraftarlarımız bilsin. Ben ve kulüpteki herkes çok çalışıyoruz" dedi.

DANS JÜRİSİ DEĞİLİM

Futbolun duygusal tarafının farkında olduğunu belirten Jose Mourinho, "Stadyuma teşekkür ediyorum. Çoğu durumda oyunculara destek verdiler. Bu maçın iki tarafı vardı; bir tarafı Avrupa Ligi; ikinci tarafı önemli bir mağlubiyetten sonra ilk maçın zorluğuydu. Ben vücut dili uzmanı ya da dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim" diye konuştu.

SADECE ANCELOTTI

UEFA'nın düzenlediği üç büyük turnuva; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde en fazla gelip gelen ikinci teknik direktör Jose Mourinho oldu. 118 galibiyet alan Mourinho'yu sadece Carlo Ancelotti geçti. Ancelotti'nin üç büyük turnuvada 120 galibiyeti bulunuyor

GEÇEN YIL STOPERDİM

Jayden Oosterwolde, "Geçen yıl stoperdim, bu yıl sol bekim. Benim için önemli değil, hocam neresi derse oynarım. Önemli olan oynayabilmek, takıma katkı sağlamak" dedi. Genç futbolcu, "Galip gelmek çok önemliydi. Avrupa'ya iyi başlamak kritikti. Özgüven kazanma günüydü" diye ekledi.

2024'TE 3 MAÇ

Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile aynı yıl içerisinde 3. maçını oynadı. Geçen sezon, Mart 2024'te Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanan iki maçta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, evinde 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale kalmıştı. Fenerbahçe bu sezon da Avrupa Ligi'nde karşılaştığı US Gilloise'yı sahasında 2-1 yendi.