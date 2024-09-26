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Haberler Fenerbahçe

Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise ile oynayacağı Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını dün sabah tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise ile oynayacağı Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını dün sabah tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda tüm futbolcular yer aldı. İdmanın son bölümünde de maç taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Avrupa kupalarında 274 maça çıkan sarı- lacivertliler, bugün 275. sınavını verecek. Bugüne kadar 109 galibiyet, 109 mağlubiyet ve 56 beraberelik alındı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.

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