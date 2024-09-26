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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan ilk transfer talebi geldi. Sarı-lacivertlilerde yönetimin 'Mourinho isterse takviye yaparız' açıklamasının ardından tecrübeli hocadan ilk talep geldi. İşte Mourinho'nun istediği futbolcu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 09:10
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

Yaz transfer dönemi sona erse de yankıları devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için devre arası çalışmaları erkenden başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

JOSE MOURINHO, KIERAN TRIPPIER'İ İSTİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalar ara vermeden sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

Son olarak ligde alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından deneyimli teknik adam, takımını bu mağlubiyeti unutarak yeni bir başlangıç yapmaya teşvik ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ise deneyimli teknik adamın kadro raporunu dikkatle takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

Akşam'da yer alan haberde devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı lacivertli yönetim, Mourinho'nun istediği Kieran Trippier için masada.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

RAKİPLER DE VAR

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; Premier Lig'de Newcastle United forması giyen tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe devrede.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

Ayrıca Jose Mourinho, bu transferde en güçlü aday durumunda. İngilizlerin sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Trippier'e Milan ve Atalanta talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceği ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

34 yaşındaki sağ bek oyuncusu ise kendisine yapılacak olan teklifler için beklemede. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 3 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...

34 yaşındaki Kieran Trippier'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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