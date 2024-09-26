FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan ilk transfer talebi geldi. Sarı-lacivertlilerde yönetimin 'Mourinho isterse takviye yaparız' açıklamasının ardından tecrübeli hocadan ilk talep geldi. İşte Mourinho'nun istediği futbolcu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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JOSE MOURINHO, KIERAN TRIPPIER'İ İSTİYOR
Son olarak ligde alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından deneyimli teknik adam, takımını bu mağlubiyeti unutarak yeni bir başlangıç yapmaya teşvik ediyor.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ise deneyimli teknik adamın kadro raporunu dikkatle takip ediyor.
Akşam'da yer alan haberde devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı lacivertli yönetim, Mourinho'nun istediği Kieran Trippier için masada.
RAKİPLER DE VAR
İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; Premier Lig'de Newcastle United forması giyen tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe devrede.
Ayrıca Jose Mourinho, bu transferde en güçlü aday durumunda. İngilizlerin sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Trippier'e Milan ve Atalanta talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceği ifadeleri yer aldı.
34 yaşındaki sağ bek oyuncusu ise kendisine yapılacak olan teklifler için beklemede. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 3 maça çıktı.
34 yaşındaki Kieran Trippier'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
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