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Hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
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