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Haberler Fenerbahçe

Hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
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