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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Ergin Ataman açıklaması: A Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı...

Son dakika spor haberleri...Ergin Ataman'ın Galatasaray - Panathinaikos maçı sonrası yaptığı sevinç gösterisi sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 13:33
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Fenerbahçe'den Ergin Ataman açıklaması: A Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı...

Fenerbahçe, Ergin Ataman nedeniyle A Milli Takım'a oyuncu gönderme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

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