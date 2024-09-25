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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Union Saint Gilloise karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:30
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Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Union Saint Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Fenerbahçe - Union Saint Gilloise MAÇI CANLI İZLE👈

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