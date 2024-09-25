Beşiktaş'a neden gönderildi? Rui Costa'dan Joao Mario sözleri!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferiyle dikkatleri üzerine çeken Joao Mario konusunda Benfica'da başkan Rui Costa'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Costa'nın transfer sürecine yönelik sözleri... BJK SPOR HABERLERİ
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İŞTE RUI COSTA SÖZLERİ:
Şampiyonluk kazandığımız yılda çok etkili oldu ama bağ kopmuştu. Hem biz hem de Mario yollarımızı ayırmanın daha iyi olacağını anladık.
Ortada bir şeylerin koptuğu açıkça görülüyordu." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta bu sezon 2 maça çıkan Portekizli futbolcu 1 asist yaptı.
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