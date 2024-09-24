DİĞER
Mourinho'dan neşter
Kanarya, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Belçika'dan Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Mourinho'nun Galatasaray maçındaki ilk 11'e göre rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Uzun süredir yedekte bekleyen başta kaleci İrfan Can Eğribayat olmak üzere Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve yeni transferlerden Kostic'in de forma şansları iyice arttı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.