DİĞER
Jose'ye güveniyoruz
Trendyol Süper Lig'de uzun süredir yaşadığı şampiyonluk hasretine artık bu sezon Jose Mourinho önderliğinde son vermek isteyen F.Bahçe, sahasındaki Galatasaray karşılaşmasında aldığı 3-1'lik yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Jose Mourinho tercihleri hem de futbolcuların birçoğunun performansı eleştiri konusu oldu. Ama yöneticiler, "Sezon başındaki bir mağlubiyet sonrası karamsarlık havasına girmeye gerek yok. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hepsine güvenimiz tam. Geriye değil, sadece ileriye bakıyoruz. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarmalıyız. Hocamız Mourinho, buraya bir maç için gelmedi. Sezon sonunda gülen tarafın biz olacağına inanıyoruz" dedikleri öğrenildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.