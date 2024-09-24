2 müjdeli haber birden

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3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, stadı sekerek terk etmişti. Hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun dün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Maximin 2-3 gün içinde takıma katılacak. Sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Osayi-Samuel ise dün idmanın tamamında takımla çalıştı.
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