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Haberler Fenerbahçe

2 müjdeli haber birden

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, stadı sekerek terk etmişti. Hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun dün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Maximin 2-3 gün içinde takıma katılacak. Sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Osayi-Samuel ise dün idmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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2 müjdeli haber birden
3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, stadı sekerek terk etmişti. Hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun dün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Maximin 2-3 gün içinde takıma katılacak. Sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Osayi-Samuel ise dün idmanın tamamında takımla çalıştı.
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