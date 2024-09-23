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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Ali Koç ile tarih tersten yazıldı!

Fenerbahçe, Ali Koç göreve geldikten sonra derbilerdeki yenilmezlik serileri ve rekorlarına bir bir veda etti. Sarı lacivertliler son 6 yılda Kadıköy’de hem ezeli rakiplerine hem de Anadolu’dan pek çok takıma karşı kurduğu üstünlüğü kaybederken, Galatasaray mağlubiyetiyle 32 maçlık kulüp yenilmezlik rekoru son buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Ali Koç ile tarih tersten yazıldı!

Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında ezeli rakiplerine karşı yitip giden serilere bir yenisi daha eklendi. 3 Haziran 2018'de başkanlığa seçilen Koç ile son 6 sezonda tarih tersten yazıldı. 2019-20'de G.Saray'a 3-1 yenilen Kanarya, Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl sonra kaybetti. Aynı sezon yine sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak 15 yıldır yenilmediği rakibine boyun eğdi. Kanarya, 16 Haziran 2020'deki Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzon'a yenilerek (3-1) 23 yıllık yenilmezlik serisi ile vedalaştı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi 4-2 ile geçtiği geçen sezon Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde (35) Kadıköy'de ilk kez Koç döneminde galibiyet gördü. Son olarak sarı-lacivertliler, 32 maçlık namağlup serisini Kadıköy'de bıraktı. Kulüp rekoru, Galatasaray'a kaybedilmesiyle bitti.

SOYUNMA ODASINA İNDİ Mİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği ve Jose Mourinho ile arasında bir gerginlik yaşadığına dair sosyal medya iddiaları yalanlandı. Kulüpten, "Başkanımız soyunma odasına inmemiştir" açıklaması yapıldı.

ANADOLU TAKIMLARI GALİBİYETİ HATIRLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde ezeli rakiplerinin yanı sıra Anadolu ekiplerine karşı da serileri yitirdi. Gençlerbirliği, 2021 yılında Kanarya'yı Kadıköy'de 2-1 mağlup edip İstanbul'daki 21 yıllık özlemine son verdi. Göztepe, aynı yıl deplasmandan 1-0 galibiyetle ayrılarak 21 yıl sonra Kadıköy'de güldü. F.Bahçe, Sivasspor'a da sahasında boyun eğdi (2-1) ve 7 yıl sonra kaybetmişti.

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