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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe umut vermiyor! Tüm ciddi sınavlarda...

Ezeli rakibi Galatasaray’a evinde kaybeden Fenerbahçe, kötü sinyaller verdi. Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik direktörle sezona giren sarı lacivertliler, önce 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi, daha sonra ligde derbi yenilgisiyle ilk 6 haftada 5 puan yitirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe umut vermiyor! Tüm ciddi sınavlarda...

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Fenerbahçe'de 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler sahasında taraftarları önünde ezeli rakibine karşı hem oyun olarak hem de skor anlamında geride kaldı. Jose Mourinho gibi dünya çapında bir teknik direktörle umutlanan Fenerbahçe, sezon başı itibarıyla umduğunu bulamadı. Geçen sezon 99 gol atıp, 99 puan toplayan takımın üstüne transferde 50 milyon euro'ya yakın bir harcama yapıldı.

UMUT VERMİYOR

Mourinho'nun takımı önce Şampiyonlar Ligi'ndeki 16 yıllık uzun hasreti bitiremedi ve Lille'e elenerek büyük bir üzüntü yaşadı. Ardından Süper Lig'de ilk 6 haftada 5 puan yitirildi. Göztepe deplasmanında 2-0 öndeyken 2-2'ye razı olunması ve Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı gelen 3-1'lik yenilgi keyifleri kaçırdı. Bir önceki hafta Kasımpaşa deplasmanında 2-0 kazanırken de oyun olarak geride kalan Fenerbahçe ilerisi için umut vermedi.

CİDDİ SINAVLARDA MAĞLUP

Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk bölümünde önemli maçlarda kazanamadı. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e ilk maçı 2-1 kaybedip, rövanşta da 1-1 berabere kalarak elenen Fenerbahçe, bu sezonki ilk derbisinde de Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

KADIKÖY'DE ŞOK

Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u konuk ettiği son 14 maçın 7'sini kaybetti. Sarı-lacivertliler diğer 7 maçta ise 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı özellikle son 8 iç saha maçının 4'ünü yenildi. Beşiktaş'a karşı da 2020-21'de 4-3 ve 2022-23'te 4-2'lik mağlubiyetler vardı. Trabzonspor da geçen sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yendi.

FRED'İN TEK YENİLGİSİ

Geçtiğimiz sezon Manchester United'dan gelen ve kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Fred, ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Brezilyalı orta sahanın görev yaptığı 28 maçta 25 galibiyet 3 beraberlik görmüştü. Tecrübeli yıldız, 29. maçta ilk yenilgisini Galatasaray karşısında aldı.

İSPANYA'DA NAKAVT YORUMU

Avrupa basını Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maça dikkat çekti. İspanya'da AS, "Icardi ve Osimhen'li G.Saray, Mourinho'yu nakavt etti" ifadelerini kullandı. İngiliz Daily Mail, "Mourinho, 'Ağlayan adam' olarak alay konusu oldu" dedi. İtalya'da Mediaset "Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı" diye yazdı.

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