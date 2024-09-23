FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

1- TOPLANTI UZADI, MOURINHO SİNİRLENDİ Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günlerde beri Türkiye'de basın toplantılarının çok uzun sürdüğünü belirtmişti. Hatta tecrübeli çalıştırıcı imza töreninde de bu konuya dokunarak "20 yıldır futbolun içindeyim, yaptığım en uzun basın toplantısı" demişti. Bu nedenle sürenin uzamasının Portekizli teknik adamı patlama noktasına getirdiği ve bu nedenle stadı terk ettiği öne sürüldü.

2- TAKIM OTOBÜSÜNE DE BİNMEDİ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2-0 biten ilk yarı sonrası soyunma odasına indiği ve sert şekilde uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Mourinho'nun da buna kızarak basın toplantısına katılmadığı, takım otobüsüne binmeyerek kendi aracıyla stattan ayrılarak tepki gösterdiği ifade edilmişti.