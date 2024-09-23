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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısı düzenlemeden stattan ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcının basın toplantısına katılmama sebebiyle ilgili iki iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 16:04
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Sarı-kırmızılılar, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dominik Livakovic (k.k.), Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Fenerbahçe'nin tek golüyse Edin Dzeko'nun penaltıdan bulduğu golle geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Fenerbahçe'nin sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a kaybederek zirvenin 5 puan gerisine düştüğü karşılaşmanın yankıları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Maçın ardından sosyal medyadan sarı lacivertlilere yapılan göndermeler, kulübün Galatasaraylı oyuncuların sahaya dönüp kutlama yapmasını engellemek için soyunma odası çıkışındaki kepenkleri kapatması ve Mourinho ile alay edilmesi yurt dışında dahi gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Gecenin en çok konuşulan konularından biri Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılmasıydı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Kulübe yakın kaynaklardan, Okan Buruk'un basın toplantısı devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün 2 defa toplantı odasının yakınına kadar geldiği, daha sonra da toplantının çok uzun sürdüğünü ifade edip, "Ben bu kadar bekleyemem" diyerek stadyumu terk ettiği bilgisi geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Ancak dünyaca ünlü teknik adamın bu eyleminin arkasında onu kızdıran başka bir şey olup olmadığı da konuşuldu. Özellikle de iki iddia öne çıktı:

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

1- TOPLANTI UZADI, MOURINHO SİNİRLENDİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günlerde beri Türkiye'de basın toplantılarının çok uzun sürdüğünü belirtmişti. Hatta tecrübeli çalıştırıcı imza töreninde de bu konuya dokunarak "20 yıldır futbolun içindeyim, yaptığım en uzun basın toplantısı" demişti. Bu nedenle sürenin uzamasının Portekizli teknik adamı patlama noktasına getirdiği ve bu nedenle stadı terk ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

2- TAKIM OTOBÜSÜNE DE BİNMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2-0 biten ilk yarı sonrası soyunma odasına indiği ve sert şekilde uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Mourinho'nun da buna kızarak basın toplantısına katılmadığı, takım otobüsüne binmeyerek kendi aracıyla stattan ayrılarak tepki gösterdiği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi...

Hürriyet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertli yetkililer konuyla ilgili "Sayın Başkan Ali Koç ne devre arası ne de sonunda soyunma odasına inmemiştir. Ayrıca Jose Mourinho, her iç saha maçından sonra otoparkta kendi otomobiline binerek Ülker Stadyumu'ndan ayrılmaktadır. Bunu takımı takip eden tüm basın mensupları bilir." ifadelerini kullandı.

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