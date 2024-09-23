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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jose Mourinho'nun öne çıkan hataları!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 6. haftada eleştiri oklarının hedefi oldu. Sadece taraftarlar değil dünya basını da Portekizli hocanın performansını tartışmaya açtı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jose Mourinho'nun öne çıkan hataları!

Fenerbahçe'de geçen sezon 99 puanla rekor kıran, ilk 19 maçında yenilgi yüzü görmeyen İsmail Kartal'ın yerine daha iyisini yapması için getirilen Jose Mourinho, 6. haftada eleştiri oklarının hedefi oldu. Ligdeki ilk yenilgisini hem de sezonun ilk derbisinde alırken sadece taraftarlar değil dünya basını da Portekizli hocanın performansını tartışmaya açtı.

İşte ilk etapta göze çarpan o büyük hatalar:

DERBİDE OYUNA ÇOK GEÇ DAHİL ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'i ve ülke futbolunun dengelerini en iyi bilen oyuncularından olan İrfan Can Kahveci'yi gelir gelmez kesti. Geçen sezon 18 gol, 12 asistlik performansla yıldızlaşan ve kariyer rekoru kıran milli futbolcuyu şans bile vermedi. İrfan Can'ı derbide de oyuna geç soktu.

EN-NESYRI'NİN KİLOLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak 20 milyon Euro bonservisle alınan EnNesyri, milli arayı takımla geçirmesine rağmen hâlâ uyum sağlayamadı. Mourinho ve ekibi, Faslı golcüyü fizik olarak da hazır hale getiremedi. Oyuncu vücudu ile kilo fazlası olduğunu gözler önüne seriyor.

YAPTIĞI TERCİHLER TATMİN ETMEDİ

Fenerbahçe taraftarı, Jose Mourinho'ya ilk yarı çok kötü oynayan İsmail Yüksek için 'dakika 30'da oyundan almalıydı' eleştirisinde bulundu. Ayrıca Kasımpaşa maçında çok iyi mücadele eden Becao'nun yerine Djiku'nun tercih edilmesi de tartışıldı. Portekizli hoca, Djiku'yu ikinci yarı oyundan aldı. Galatasaray atak yaparken Dusan Tadic'in, önde pres yapmak yerine geriye kadar yaslanıp Djiku'nun yanına sağ stoper olarak girdiği görüldü. Bu da tartışılan başka bir tercih oldu.

26

4 farklı ligde yılın teknik direktörü seçilen Mourinho, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Chelsea ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile de Konferans Ligi zaferleri yaşadı. Portekizli hocanın toplam 26 kupası bulunuyor.

2.00

Fenerbahçe'nin başında 6'sı Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 10 resmi maça çıkan Mourinho 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 20 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması sağladı. Portekizli, ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.17 puan ortalamasına ulaştı.

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