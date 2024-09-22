Mourınho’dan olay sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kaybettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu:

Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı.

Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı.

GİRENLER SUÇLU DEĞİL

Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı.

En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem.

Rakip iki taçtan gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz.

İki taçtan gol yedik. G.Saray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar attı, biz atamadık

TOPLANTIYA KATILMADI

Türkiye'deki ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Ancak Portekizli teknik adam maç sonrası basın toplantısına katılmadı ve stadı terk etti.

AMRABAT VE CENGİZ'DEN SİFTAH

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Sofyan Amrabat, ilk kez geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giydi. Amrabat da Kadıköy'de taraftarı önüne ilk kez derbide çıktı. Faslı futbolcu 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi. Cengiz Ünder de Kadıköy'de siftah yaptı.

DEV SERİ SONA ERDİ

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, dün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi. Kanarya'nın tek golü 63. dakikada Edin Dzeko'nın kullandığı penaltıdan geldi. Kanarya en son geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 3-2 yenilmişti.

BÖYLE GOL YENMEZ

Dusan Tadic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "İlk 25 dakika pozisyonlar bulduk, atsak farklı olurdu. Yediğimiz goller hoş değildi. Rakibe çok fazla enerji verdik. Beraber defans, beraber atak yapmayı bilmeliyiz. Çok basit goller yedik. Bunları yapmamalıyız."

EVDE 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 8 maçta ise hanesine 3 puan yazdırmıştı. 8 maçlık galibiyet serisi de yine derbide son buldu.

EN-NESYRİ SAÇ BAŞ YOLDURDU

Skor 3-1'iken teknik direktör jose Mourinho, Djiku yerine En-Nesyri'yi oyuna aldı ve çift forvete döndü. Mücadelede dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Youssef En-Nesyri, yüzde 100'lük gol şansını değerlendiremedi. Kale önünde topla buluşan Faslı yıldız, şutu çekmesine rağmen Nelsson engeline takıldı.