Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler rakibine 3-1'lik flaş bir skorla mağlup oldu.
Kanarya'da başta teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere pek çok isim maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.
Gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken isimlerden birisi de Youssef En-Nesyri oldu. Mourinho'nun, 67. dakikada oyuna aldığı Faslı oyuncu, yine bekleneni veremedi. Birçok fırsatı harcayan Nesyri, üst üste 4. maçını da boş geçti.
En-Nesyri'nin kaçırdığı o gol pozisyonu ise geceye damga vurdu.