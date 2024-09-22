  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe dev derbide sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olurken bu mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyon geceye damga vurdu. İşte o görüntü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 10:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile Kadıköy'de kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

Sarı-lacivertliler rakibine 3-1'lik flaş bir skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

Kanarya'da başta teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere pek çok isim maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

Gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken isimlerden birisi de Youssef En-Nesyri oldu. Mourinho'nun, 67. dakikada oyuna aldığı Faslı oyuncu, yine bekleneni veremedi. Birçok fırsatı harcayan Nesyri, üst üste 4. maçını da boş geçti.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

En-Nesyri'nin kaçırdığı o gol pozisyonu ise geceye damga vurdu.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir pozisyonu kaçırdı ki...

İŞTE O POZİSYON:

(NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

'Penaltı Jokeri' göndermesi!
G.Saray'dan sürpriz hamle!
DİĞER
SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…
CHP'nin hassasiyeti 'DEM'lenene kadar! "İlk 4 madde" tartışmalarına bir de böyle bakın...  Amaçları "Türkiye yönetilemiyor" algısını yaymak
Çakar'dan olay sözler! "Amatör takımların yemeyeceği gol"
"Tadic ve Dzeko ikilisiyle başarılı olunmaz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman? Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman? 10:45
Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:39
"Tadic ve Dzeko ikilisiyle başarılı olunmaz" "Tadic ve Dzeko ikilisiyle başarılı olunmaz" 10:24
En-Nesyri saç baş yoldurdu! En-Nesyri saç baş yoldurdu! 10:18
Beşiktaş - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! 10:01
'Penaltı Jokeri' göndermesi! 'Penaltı Jokeri' göndermesi! 10:00
Daha Eski
Çakar'dan olay sözler! "Amatör takımların yemeyeceği gol" Çakar'dan olay sözler! "Amatör takımların yemeyeceği gol" 09:36
Göztepe evinde geçit vermiyor Göztepe evinde geçit vermiyor 09:33
Derbide ekrana yansımayanlar! Icardi ve Mourinho... Derbide ekrana yansımayanlar! Icardi ve Mourinho... 09:24
Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... 09:19
22 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 22 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 09:07
Mustafa Çulcu'dan dev derbi sonrası flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan dev derbi sonrası flaş yorum! 01:43