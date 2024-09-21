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Haberler Fenerbahçe

Rakamlarla dev derbi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. İşte dev maçtan öne çıkan rakamlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Rakamlarla dev derbi

32

Fenerbahçe, geçen hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Geçen sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezon da seriyi sürdürdü.

15

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından evindeki 15 lig karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki son 8 mücadelede ise hanesine 3 puan yazdırdı.

0

Fenerbahçe, geçen sezon ezeli rakibiyle oynadığı lig maçlarında kalesini gole kapattı. Kadıköy'de oynanan derbi golsüz tamamlanırken, Rams Park'ta da Djiku'nun kırmızı kart görmesi sonrasında 10 kişi kaldığı derbiyi 1-0'lık sonuçla kazanan Fenerbahçe oldu.

6

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı. Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

400

Derbide 401. randevu öncesinde Fenerbahçe, 400 karşılaşmadan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılılar ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. Ezeli rekabette 123 maç beraberlikle sonuçlandı.

135

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-03'te Kadıköy'de 6 Kasım 2002'de 6-0'lık sonuçla aldı.

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