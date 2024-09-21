  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Kadıköy'de derbi ateşi

Geçen sezon Aslantepe’de 10 kişiyle ezeli rakibini deviren sarı-lacivertliler, bu sefer Kadıköy’de taraftarının da büyük desteğiyle zafer kazanıp zirveye çıkmak istiyor. 32 maçtır namağlup olan Mourinho’lu Sarı Kanarya, liderlik derbisine kilitlendi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de derbi ateşi

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Süper Lig'de sezona 5 maçta 13 puan toplayarak başlayan Fenerbahçe, bugün sahasında oynayacağı derbide Galatasaray'ı yenmek ve liderlik koltuğunu ezeli rakibinden almak için sahaya çıkacak. 32 maçtır namağlup olan sarı-lacivertliler, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönerek 3'te 3 yaptı. Mourinho'nun öğrencileri, Kadıköy'deki dev derbide de tüm planlarını zafer üzerine yaptı.

ORTA SAHADA TATLI SIKINTI

Jose Mourinho, bugünkü dev derbi öncesinde ilk 11'ini belirlemekte tatlı bir sıkıntı da yaşayacak. Bu sıkıntı özellikle orta sahada ortaya çıkacak. Orta alanda Fiorentina'dan transfer edilen Sofyan Amrabat'ın forma giymesi beklenirken, Portekizli teknik adamın Polonyalı maestro Szymanski'nin yerine Faslı yıldız dinamoya görev vererek orta sahayı Fred-Amrabat-İsmail üçlüsüyle kurması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 20 DERECE OLACAK

Dev derbide ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; maç saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 20 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 79 olması bekleniyor.

Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Derbi hücum planı: Başrol Osimhen'in!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Üç bölgeye takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi 08:13
İki kulüp disipline İki kulüp disipline 01:11
Yılmaz PFDK’lık Yılmaz PFDK’lık 01:07
Dadaş evinde kral Dadaş evinde kral 01:02
Manisa’dan 5’lik Manisa’dan 5’lik 00:56
Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet 00:44
Daha Eski
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! 00:03
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:56
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:29
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
Roma'da Zalewski sürprizi! Roma'da Zalewski sürprizi! 23:22