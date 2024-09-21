Kadıköy'de derbi ateşi

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Süper Lig'de sezona 5 maçta 13 puan toplayarak başlayan Fenerbahçe, bugün sahasında oynayacağı derbide Galatasaray'ı yenmek ve liderlik koltuğunu ezeli rakibinden almak için sahaya çıkacak. 32 maçtır namağlup olan sarı-lacivertliler, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönerek 3'te 3 yaptı. Mourinho'nun öğrencileri, Kadıköy'deki dev derbide de tüm planlarını zafer üzerine yaptı.

ORTA SAHADA TATLI SIKINTI

Jose Mourinho, bugünkü dev derbi öncesinde ilk 11'ini belirlemekte tatlı bir sıkıntı da yaşayacak. Bu sıkıntı özellikle orta sahada ortaya çıkacak. Orta alanda Fiorentina'dan transfer edilen Sofyan Amrabat'ın forma giymesi beklenirken, Portekizli teknik adamın Polonyalı maestro Szymanski'nin yerine Faslı yıldız dinamoya görev vererek orta sahayı Fred-Amrabat-İsmail üçlüsüyle kurması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 20 DERECE OLACAK

Dev derbide ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; maç saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 20 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 79 olması bekleniyor.