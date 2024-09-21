FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Galatasaray derbi sonrası flaş açıklama: Salakça bir yorum...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

"Salakça bir cevap olacak ama onlar bizden daha fazla gol attığı için kazandılar. Bizim ne kadar pozisyon üretmemiz, oyunu ne kadar domine ettiğimizin önemi yok. Hiçbir şey yokken gol yedik. Ne kadar gol kaçırdığımızın önemi yok, 3-1'den sonra oyunu ne kadar riske ettiğimizin de önemi yok. Onlar 3 gol attığı için kazandı. Pragmatik olarak bakmak gerekirse böyle."

"Futbolda yeterince süre geçirdim. Oyuna giren oyuncular beklediğiniz şeyleri yapamayınca soru işaretlerinin oluşması normal. Amrabat bence oyuna girdikten sonra iyi oynadi. En-Nesyri iyi fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi. Osimhen, Mertens benzeri bir pozisyon da yakaladık ama atamadık. İki taç atışından gol yedik."

"Rakibimiz bizim de oyunumuzdan kaynaklı hata yaptı, ama biz gol atamadık. Rakibimz bizden daha iyi deği ama 3 puan aldıkları için onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.