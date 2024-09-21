FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Liderlik maçında bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Kariyerinde çok sayıda derbi oynayan teknik direktör Jose Mourinho, Sarı-Kırmızılılar'ı adeta ezberledi ve 3 maddelik yıkım planı hazırladı.