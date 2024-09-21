FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Jose Mourinho takımını kendi evinde zafere ulaştıracak derbi planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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1- İç sahada taraftar desteğiyle beraber çok agresif bir takım isteyen Portekizli hocanın ana planı Galatasaray'ı düzeninin dışına çıkarmak.
Buna göre Fenerbahçe rakibini önde karşılamayacak ancak orta alanın merkezinde müthiş temaslı ve agresif bir baskı uygulanacak.
Bu şekilde rakibin tüm pas bağlantıları ve hücum organizasyonları paralize edilecek.
FRED VE MAXIMIN'E GÜVENİYOR
2- Mourinho derbi öncesi baskın hücumlar konusunda da takımına özel çalışmalar yaptırdı.
Topla daha fazla Galatasaray'ın oynamasını isteyen Portekizli teknik adam, rakip çıkarken ya da orta alanda kapılacak toplarla direkt kaleye gitmeyi hedefliyor...
Bu konuda özellikle yıldız oyuncular Fred ve Maximin ön plana çıkacak.
DURAN TOPLARIN ÖNEMİ
3- Bu akşam duran toplar Fenerbahçe adına çok önemli bir hücum silahı olacak.
Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho; Rodrigo Becao, Çağlar, Oosterwolde, Edin Dzeko, En Nesyri ve Amrabat gibi uzun isimlerine sürekli duran top idmanları yaptırdı.
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