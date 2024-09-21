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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Jose Mourinho takımını kendi evinde zafere ulaştıracak derbi planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Liderlik maçında bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Kariyerinde çok sayıda derbi oynayan teknik direktör Jose Mourinho, Sarı-Kırmızılılar'ı adeta ezberledi ve 3 maddelik yıkım planı hazırladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

İŞTE MOURINHO'NUN TAKTİĞİ:

Takvim'in haberine göre; Mourinho'nun idmanlarda üzerinde en çok durduğu şey baskı ve temas oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

1- İç sahada taraftar desteğiyle beraber çok agresif bir takım isteyen Portekizli hocanın ana planı Galatasaray'ı düzeninin dışına çıkarmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Buna göre Fenerbahçe rakibini önde karşılamayacak ancak orta alanın merkezinde müthiş temaslı ve agresif bir baskı uygulanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Bu şekilde rakibin tüm pas bağlantıları ve hücum organizasyonları paralize edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

FRED VE MAXIMIN'E GÜVENİYOR

2- Mourinho derbi öncesi baskın hücumlar konusunda da takımına özel çalışmalar yaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Topla daha fazla Galatasaray'ın oynamasını isteyen Portekizli teknik adam, rakip çıkarken ya da orta alanda kapılacak toplarla direkt kaleye gitmeyi hedefliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Bu konuda özellikle yıldız oyuncular Fred ve Maximin ön plana çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

DURAN TOPLARIN ÖNEMİ

3- Bu akşam duran toplar Fenerbahçe adına çok önemli bir hücum silahı olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!

Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho; Rodrigo Becao, Çağlar, Oosterwolde, Edin Dzeko, En Nesyri ve Amrabat gibi uzun isimlerine sürekli duran top idmanları yaptırdı.

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