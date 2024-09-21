Edin Dzeko: Pozisyon yokken goller yedik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibine 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DZEKO'NUN AÇIKLAMALARI

"Derbiye çok iyi başladık. Bazı fırsatlar yarattık ama atamadık. Pozisyon yokken goller yedik. Ortada bir şe yoktu. Buna benzer golü Lugano maçında da yedik. Rakip öz güven kazandı. İşler bizim için zorlaştı. Buna rağmen elimizden geleni yaptık. Yine pozisyon bul ama atamadık. Yediğimiz ikinci gol çok çok basitti. Bizim gibi bir takım böyle gol yememeli. Sakin kalmalı ve hatalarımızı değerlendirmeliyiz."