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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden ilgi!

Fenerbahçe'nin transfer döneminde sözleşmesini feshederek takımdan gönderdiği oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, o oyuncu için devreye giren takımı duyurdu. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:12 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:13
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak ve taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Sarı lacivertliler aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi'nde de güzel bir sonuç almaya çalışacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Böylelikle belki de Mourinho ile birlikte duraksama dönemine son verecek olan Fenerbahçe'de, şimdilik gözler Galatasaray derbisine dönmüş durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Lig'de çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ikinci sıraya 11 puan ile yerleşen Kanarya, derbiyi kazanması halinde Galatasaray'ı geride bırakarak liderlik koltuğuna yerleşecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Dev karşılaşmada ise odak noktası, ezeli rakiplerin transfer döneminde kadrolarına kattıkları yıldız isimler olacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, transfer döneminde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen bir oyuncunun İngiltere'den talibi olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Joao Pedro, sarı lacivertlilerin 2022 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den renklerine bağladığı bir oyuncuydu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Galatasaray'a transfer çalımı olarak nitelendirilen bu transferde Fenerbahçe, beklediği sonuca ulaşamamış ve tecrübeli oyuncudan beklediği performansı alamamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asist kaydeden santraforun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti ve Pedro, yaklaşık 1 aydır kulüpsüzdü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

İngiltere spor haberleri sitesi The72'nin HullLive'den edindiği bilgiye göre Joao Pedro'ya İngiliz ekiplerinden Hull City talip oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

Cagliari'de çıktığı 271 maçta 86 kez fileleri havalandıran ve ardından takımın kaptanlık rolünü üstlenen oyuncunun tekrar yıldızının parlayıp parlamayacağı ise merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden yoğun ilgi!

İşte The72'nin "Hull City'nin hedefindeki Joao Pedro kimdir?" başlıklı haberi... Haberde ayrıca bu transferin sonlanması için aradaki bağlantının Pedro'nun eski takım arkadaşı Abel Hernandez olacağı belirtiliyor.

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