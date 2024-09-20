TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden ilgi!
Fenerbahçe'nin transfer döneminde sözleşmesini feshederek takımdan gönderdiği oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, o oyuncu için devreye giren takımı duyurdu. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:12 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Lig'de çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ikinci sıraya 11 puan ile yerleşen Kanarya, derbiyi kazanması halinde Galatasaray'ı geride bırakarak liderlik koltuğuna yerleşecek.
Dev karşılaşmada ise odak noktası, ezeli rakiplerin transfer döneminde kadrolarına kattıkları yıldız isimler olacak.
Bütün bu gelişmeler yaşanırken, transfer döneminde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen bir oyuncunun İngiltere'den talibi olduğu ortaya çıktı.
Joao Pedro, sarı lacivertlilerin 2022 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den renklerine bağladığı bir oyuncuydu.
Galatasaray'a transfer çalımı olarak nitelendirilen bu transferde Fenerbahçe, beklediği sonuca ulaşamamış ve tecrübeli oyuncudan beklediği performansı alamamıştı.
Çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asist kaydeden santraforun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti ve Pedro, yaklaşık 1 aydır kulüpsüzdü.
İngiltere spor haberleri sitesi The72'nin HullLive'den edindiği bilgiye göre Joao Pedro'ya İngiliz ekiplerinden Hull City talip oldu.
Cagliari'de çıktığı 271 maçta 86 kez fileleri havalandıran ve ardından takımın kaptanlık rolünü üstlenen oyuncunun tekrar yıldızının parlayıp parlamayacağı ise merakla takip ediliyor.
İşte The72'nin "Hull City'nin hedefindeki Joao Pedro kimdir?" başlıklı haberi... Haberde ayrıca bu transferin sonlanması için aradaki bağlantının Pedro'nun eski takım arkadaşı Abel Hernandez olacağı belirtiliyor.
DİĞER