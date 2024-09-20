TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncuya İngilizlerden ilgi!

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak ve taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek istiyor.

Sarı lacivertliler aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi'nde de güzel bir sonuç almaya çalışacak.