FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...
Son dakika spor haberi: Hafta sonu dev derbide Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor. Güçlü bir orta sahayla derbiye çıkması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bu doğrultuda önemli bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Szymanski'nin ise yedek başlayacağı ifade ediliyor. Orta sahada rakibini dinamik bir 3'lüyle karşılamak isteyen Mourinho, savunmayı da sağlama alacak.
Fiorentina ve Fas Milli Takımı ile 4 maça çıkan Amrabat'ın eksiği bulunmuyor.
MANCHESTER UNITED'DA RAKİPTİ
Sofyan Amrabat, Galatasaray'a karşı geçen sezon iki maçta rakip oldu.
Geçtiğimiz yıl Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Amrabat, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki iki maça da ilk 11 başlamıştı.
Faslı yıldız, Old Trafford'daki ilk maçta sol bek oynarken, İstanbul'daki ikinci maçta esas yeri orta sahadaydı.
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