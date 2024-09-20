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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Son dakika spor haberi: Hafta sonu dev derbide GalatasarayKadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor. Güçlü bir orta sahayla derbiye çıkması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bu doğrultuda önemli bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi ilk 11'ini netleştiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Portekizli hoca, Galatasaray'ı yenmeyi hedeflerken güçlü bir orta sahayı sahaya sürmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Bu kapsamda yeni transfer Sofyan Amrabat'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor. Faslı futbolcunun İsmail Yüksek ve Fred'le beraber orta sahada olması düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Szymanski'nin ise yedek başlayacağı ifade ediliyor. Orta sahada rakibini dinamik bir 3'lüyle karşılamak isteyen Mourinho, savunmayı da sağlama alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Fiorentina ve Fas Milli Takımı ile 4 maça çıkan Amrabat'ın eksiği bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

MANCHESTER UNITED'DA RAKİPTİ

Sofyan Amrabat, Galatasaray'a karşı geçen sezon iki maçta rakip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Geçtiğimiz yıl Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Amrabat, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki iki maça da ilk 11 başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı! Amrabat...

Faslı yıldız, Old Trafford'daki ilk maçta sol bek oynarken, İstanbul'daki ikinci maçta esas yeri orta sahadaydı.

TOD
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