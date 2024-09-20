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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Kadıköy'de karşılaşacağı derbi öncesi sarı-lacivertlilerde kaleci Dominik Livakovic'in performansı dikkat çekiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Kadıköy'deki derbiye artık saatler kala Fenerbahçe'nin planları netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray maçında en önemli kozlardan biri kaleci Dominik Livakovic olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Hırvat kaleci bu sezon ligde 5 maçta 2 gol yedi. Livakovic, 4 maçta kalesini gole kapatırken, sadece Göztepe deplasmanında 2-2 biten maçta rakipleri durduramadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Bu sezon yükselen form grafiğiyle güven veren 29 yaşındaki eldiven, geçmişteki tecrübeleriyle de dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI

Livakovic, hem Dinamo Zagreb hem de Hırvatistan Milli Takımı ile çok önemli sınavlarda başarı yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Özellikle 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile 3. olurken Brezilya ve Japonya'ya karşı 4 penaltı kurtaran deneyimli file bekçisi, turnuva tarihine geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Dinamo Zagreb formasıyla da hem Hajduk Split maçlarında hem de Avrupa kupalarında etkili maçlar oynayan Livakovic, büyük maçların havasına hakim ve tecrübeli bir kaleci olarak göze çarpıyor. Mourinho, derbi öncesi öğrencisine güveniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

GEÇEN SEZON GOL YEMEDİ

Dominik Livakovic, geçen sezon Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta gol yemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Fenerbahçe'nin kalecisi, Kadıköy'de 0-0 berabere biten derbide ve deplasmanda 1-0 kazanılan unutulmaz maçta rakip ataklara geçit vermemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

TEK YENİLGİSİ VAR

Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonunu geçiren Dominik Livakovic sadece tek yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

Sarı-lacivertli takımda derbilerde bir tek Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Hırvat kaleci, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı ilk 11'de çıktığı 3 maçta yenilgi görmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ve sadece Göztepe'den gol yiyen Dominik Livakovic, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Livakovic, maç başına 2.2'lik kurtarış oranıyla öne çıktı. 5 haftada 11 kurtarış yapan Hırvat kaleci, ceza sahası içinden 6 ve ceza sahası dışından 5 kurtarış gerçekleştirdi.

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