FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Kadıköy'de karşılaşacağı derbi öncesi sarı-lacivertlilerde kaleci Dominik Livakovic'in performansı dikkat çekiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI
Livakovic, hem Dinamo Zagreb hem de Hırvatistan Milli Takımı ile çok önemli sınavlarda başarı yakaladı.
Özellikle 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile 3. olurken Brezilya ve Japonya'ya karşı 4 penaltı kurtaran deneyimli file bekçisi, turnuva tarihine geçmişti.
Dinamo Zagreb formasıyla da hem Hajduk Split maçlarında hem de Avrupa kupalarında etkili maçlar oynayan Livakovic, büyük maçların havasına hakim ve tecrübeli bir kaleci olarak göze çarpıyor. Mourinho, derbi öncesi öğrencisine güveniyor.
GEÇEN SEZON GOL YEMEDİ
Dominik Livakovic, geçen sezon Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta gol yemedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi, Kadıköy'de 0-0 berabere biten derbide ve deplasmanda 1-0 kazanılan unutulmaz maçta rakip ataklara geçit vermemişti.
TEK YENİLGİSİ VAR
Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonunu geçiren Dominik Livakovic sadece tek yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertli takımda derbilerde bir tek Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Hırvat kaleci, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı ilk 11'de çıktığı 3 maçta yenilgi görmedi.
DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ve sadece Göztepe'den gol yiyen Dominik Livakovic, istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Livakovic, maç başına 2.2'lik kurtarış oranıyla öne çıktı. 5 haftada 11 kurtarış yapan Hırvat kaleci, ceza sahası içinden 6 ve ceza sahası dışından 5 kurtarış gerçekleştirdi.
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