FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de dikkat çeken Livakovic detayı!

TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI Livakovic, hem Dinamo Zagreb hem de Hırvatistan Milli Takımı ile çok önemli sınavlarda başarı yakaladı.

Dinamo Zagreb formasıyla da hem Hajduk Split maçlarında hem de Avrupa kupalarında etkili maçlar oynayan Livakovic, büyük maçların havasına hakim ve tecrübeli bir kaleci olarak göze çarpıyor. Mourinho, derbi öncesi öğrencisine güveniyor.