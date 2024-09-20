Fenerbahçe-Galatasaray maçı nefesleri kesecek! İşte öne çıkan rakamlar

FENERBAHÇE'NİN SİLAHI TADIC F.Bahçe'de varyasyon için kullanılacak isim Dusan Tadic olarak öne çıkıyor. 1- Sağ kanatta oynayama devam edecek. Jacobs'u geriye yaslayacak. Barış de Sallai de önünde oynasa ondan koparacak. Sağ taraftan oyun kuracak. En-Nesyri'nin üzerindeki stoperi de gezdirecek. 2- Geçen sezon olduğu gibi sol kanatta oynayacak. Kaan Ayhan ile Sallai ya da Barış Alper'in bağını koparacak. Sara'nın Kaan'a yardıma gitmesine neden olacak. Szymanski'ye ortadan defansı yarması için yer açacak.

GALATASARAY'IN SİLAHI BARIŞ ALPER Bu eşleşmeler arasında Barış Alper Yılmaz'ın içinde olacağı eşleşme ile ilgili pek çok varyasyon var. 1- Sol kanada geçecek. Oosterwolde'la savaşacak. Hollandalı sol beki oyundan düşürecek. Saint- Maximin'in etkinliğini azaltacak. Szymanski ya da Fred'in Oosterwolde'a desteğe gelmesi, Mertens'in yolunu açacak. 2- Sağ tarafta oynayacak. Kendisine göre fizik olarak daha güçsüz olan Mert'in üzerine gidecek. Tadic'i de geriye alacak. Tadic'in geride kaldığı yere G.Sara ortadan Jacobs ise geride girecek.