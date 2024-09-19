Real Madrid efsanesi Guti'den Arda Güler'e övgü!

LaLiga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Real Madrid için Guti övgü dolu sözler kullandı. Guti, Arda Güler'in daha fazla süre almaya başladığını belirtip daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.

AS'a verdiği röportajda Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." dedi.