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Haberler Fenerbahçe

Real Madrid efsanesi Guti'den Arda Güler'e övgü!

Ülkemizi Real Madrid formasıyla temsil eden Arda Güler performansıyla Ancelotti'nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Milli futbolcunun sergilediği futbol İspanyol basınında da geniş yer bulurken Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti, Arda Güler'i öve öve bitiremedi. İşte Guti'nin Arda sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 11:46
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Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü!

LaLiga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Real Madrid için Guti övgü dolu sözler kullandı. Guti, Arda Güler'in daha fazla süre almaya başladığını belirtip daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü!

AS'a verdiği röportajda Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." dedi.

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü!

Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü!

Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil." ifadelerini kullandı.

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü!

Arda Güler'den de övgüyle bahseden Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." açıklamasında bulundu.

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü!

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI | Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'le UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

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