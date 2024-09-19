Real Madrid efsanesi Guti'den Arda Güler'e övgü!
Ülkemizi Real Madrid formasıyla temsil eden Arda Güler performansıyla Ancelotti'nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Milli futbolcunun sergilediği futbol İspanyol basınında da geniş yer bulurken Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti, Arda Güler'i öve öve bitiremedi. İşte Guti'nin Arda sözleri...
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Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil." ifadelerini kullandı.
Arda Güler'den de övgüyle bahseden Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." açıklamasında bulundu.
ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI | Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'le UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.
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