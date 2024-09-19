Fenerbahçe'den Galatasaray maçı öncesi karaborsa bilet açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray derbisi öncesi resmi hesaplarından karaborsa bilet açıklamasında bulundu. Kulüp, karaborsa bilet satışına karşı kararlı bir mücadele sürdürdüğünü ve derbi öncesinde de bu konuya önem verdiğini belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Derbi Müsabakası Öncesi Karaborsa Hakkında Bilgilendirme

Kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelesi, Fenerbahçe – Galatasaray müsabakası öncesinde de devam etmektedir.

Bu kapsamda; resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir.

İptal edilen kombineler, bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı şekilde 3. kişilere karaborsa ortamında satış yapan veya müsabakalara başka kişi passolig kartlarıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlere devam edilecek olup; bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir.

Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir."