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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun az süre verme sebebi...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Sarı lacivertliler ligin 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak isteyen Kanarya'da diğer yandan da sözleşme krizi yaşanıyor. Kontratı gelecek sezon sona erecek olan İrfan Can Kahveci teklifi geri çevirdi. İşte sebebi... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler ezeli rakibini mağlup ederek zirvenin sahibi olmak istiyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Bir yandan derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan İrfan Can Kahveci krizi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Şampiyonluğun kıl payı kaybedildiği geçen sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle kulübeye hapsoldu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Portekizli teknik adamın kanatlarda Tadic ve Saint Maximin'i tercih etmesi sonrası ligde 4 maçta sadece 166 dakika forma giyebilen milli futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can bir süredir yönetimle yeni sözleşme görüşmesi yapıyordu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Takvim'de yer alan habere göre, yıldız futbolcunun kendisine son teklif edilen maaşı az bulduğu ve bu nedenle imza atmak istemediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

Mourinho'nun da sezon sonunda serbest kalacak olan İrfan Can Kahveci'ye bu nedenle az süre verdiği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun oynatmama sebebi...

İddialara göre İrfan Can yeni sözleşmeyi imzalarsa takımdaki süreleri de artacak.

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