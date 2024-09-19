Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Krizi! Mourinho'nun az süre verme sebebi...
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Sarı lacivertliler ligin 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak isteyen Kanarya'da diğer yandan da sözleşme krizi yaşanıyor. Kontratı gelecek sezon sona erecek olan İrfan Can Kahveci teklifi geri çevirdi. İşte sebebi... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Şampiyonluğun kıl payı kaybedildiği geçen sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle kulübeye hapsoldu.
Portekizli teknik adamın kanatlarda Tadic ve Saint Maximin'i tercih etmesi sonrası ligde 4 maçta sadece 166 dakika forma giyebilen milli futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can bir süredir yönetimle yeni sözleşme görüşmesi yapıyordu.
Takvim'de yer alan habere göre, yıldız futbolcunun kendisine son teklif edilen maaşı az bulduğu ve bu nedenle imza atmak istemediği belirtiliyor.
Mourinho'nun da sezon sonunda serbest kalacak olan İrfan Can Kahveci'ye bu nedenle az süre verdiği öne sürülüyor.
İddialara göre İrfan Can yeni sözleşmeyi imzalarsa takımdaki süreleri de artacak.
İrfan Can bu sezon 8 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro.
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